البرازيل: تراجع الطلب على وسائل النقل العام وزيادة توليد الطاقة

تراجع الطلب على وسائل النقل العام في البرازيل خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع بشكل أساسي الاستهلاك والانفاق وغيرهما من المؤشرات البديلة، في خضم تغير طفيف في القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

ولم يشهد "مؤشر الصرامة" الخاص بقيود مكافحة فيروس كورونا، والذي تقوم عليه كلية بلافاتنيك الحكومية التابعة لجامعة أوكسفورد، تغيرا عن الأسبوع الماضي، عندما سجل 69ر72 نقطة.

وتراجع الطلب على وسائل النقل العام الذي يقيسه تطبيق الرحلات "موف إت"، مقارنة بالأسبوع الماضي في معظم كبرى المدن البرازيلية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وشهدت مدينة ساو بأولو في الأسبوع المنتهي في 19 آب/أغسطس تراجعا بنسبة 4ر44 % مقارنة بـ6ر41 % في الأسبوع السابق عليه.

وكان التراجع في ريو خلال الأسبوع حتى 19 آب/أغسطس 44 % مقارنة بـ8ر41 % في الأسبوع السابق عليه. أما برازيليا، فكانت نسبة التراجع 4ر32 % مقارنة بـ5ر30 % ، بين مدن كبرى أخرى.

ومن ناحية أخرى، قامت محطات الطاقة البرازيلية بتوليد حد أقصى بلغ 1ر63 جيجا وات من الطاقة الكهربائية في 17 آب/أغسطس مقارنة بـ9ر60 جيجا وات في الأسبوع السابق على هذا التاريخ، بحسب شركة الكهرباء البرازيلية .

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 46ر3 مليون حالة حتى اليوم، بزيادة نسبتها 1ر7 % في الأسبوع الذي ينتهي اليوم.