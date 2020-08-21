يفتتح المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار، أوليفر ستون، المسرح العائم "تيم فيشن" في مساء 24 أغسطس الجاري، ليكون أول تجربة لصالة عائمة مطابقة للنظام الأيكولوجي في العاصمة الإيطالية روما.



هذا المسرح الذي سيتم افتتاحه بالتعاون مع مؤسسة أور سبا سيستهل نشاطه بتقديم السيرة الذاتية "البحث عن النور"، للمخرج أوليفر ستون.



كما سيقدم المخرج مع مؤسسا ومنظما هذه المبادرة فابيا بتيني وجيانلوكا جانلي، فيلم "وول ستريت" الذي عرض لأول مرة عام 1987، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".



وخلال الأسبوع الأول لهذا المسرح الذي يقام في الحديقة المركزية للاجو ديلا أور، في العاصمة الإيطالية، بالتعاون مع Caravaggio Cinema، سيتم تنظيم العديد من الفعاليات، من بينها عرض نسخة بالأبيض والأسود للفيلم الكوري الجنوبي الحائز على جائزة الأوسكار Parasite، في 25 أغسطس، ثم تنظيم مقابلات مع بيرا ديتاسيس، رئيسة الأكاديمية الإيطالية للسينما، إضافة إلى سهرات خاصة مع مخرجين تم اختيارهم.



وفي 26 أغسطس، سيكون هناك عرض لفيلم "5 هو الرقم الممتاز" بحضور المخرج إيجورت، بحضور عدد من شخصيات الفيلم، بينما سيكون هناك سهرة خاصة في 28 أغسطس لتخليد الذكرى الثلاثين لوفاة أوجو تونيازي بحضور المخرجة الإيطالية ماريا سولي تونيازي.