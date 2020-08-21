شهدت قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز سمنود بالغربية، واقعة مؤسفة، حيث أطلق مسجل خطر النار، على والده أثناء محاولة منعه التشاجر مع آخرين.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد العدروسى مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من أهالى قرية العزيزية بإصابة (أشرف.م)، بجرح فى الرأس، بعد أن أطلق ابنه (يوسف.أ)، مسجل خطر، عليه النار وفر هاربا.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم مركز سمنود إلى محل البلاغ، وتبين من خلال التحقيقات أن الأب حاول منع ابنه من التشاجر مع بعض الأشخاص كان بينهم خلافات سابقة، فأطلق النار على والده مما أصابه بجرح فى الرأس.

تم نقل المصاب إلى مستشفى العام لتلقى العلاج اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والتحقيق معه فيما نسب إليه وعرضه على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.