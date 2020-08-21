علاقة حميمة على «زوم» خلال اجتماع حكومى فى البرازيل

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، جدلا كبيرا فى البرازيل؛ حيث نسى أحد المشاركين فى اجتماع رسمى لمجلس مدينة ريو دى جانيرو، إيقاف كاميرته وانخرط بممارسة العلاقة الحميمة.

ورغم حجم المفاجأة بالنسبة لأعضاء المجلس السبعة إزاء هذا المشهد، إلا أنهم حافظوا على رباطة جأشهم وواصلوا اجتماعهم، بينما كان الزوجان مشغولان بممارسة الجنس، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ليونيل بريزولا، عضو حزب الاشتراكية والحرية الذى ترأس الاجتماع: «بمجرد أن لاحظنا ما كان يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص الذين يتحكمون فى الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث»، بحسبما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية.

وأضاف بريزولا: «لا يملك أعضاء المجلس الأمريكى والمشاركون الآخرون أى مساهمة فى التحكم فى مقاطع الفيديو أو تعديلها على زووم»، مشيرا إلى أن الاجتماع تواصل بعد ذلك لمدة 4 ساعات.