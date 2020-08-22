المستشار الإعلامي لرئيس النواب الليبي: مصر يهمها أمن واستقرار بلادنا

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن «المجلس يسعى منذ فترة لوقف إطلاق النار في ليبيا؛ للوصول لحل نهائي وجذري للأزمة، خاصة بعد التدخل التركي والقطري بقوة في المشهد الليبي، والذي شكل خطرًا حقيقيًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء Dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أن «مصر وقفت بجانب ليبيا بموقف الدولة الشقيقة والجارة»، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي يؤيد موقف مصر التي يهمها أمن وأمان واستقرار ليبيا»، وفقًا لتعبيره

وأوضح أنه «سيكون هناك حوار ما بين الليبيين؛ مبني على قاعدة مخرجات مؤتمر برلين»، قائلًا إن «هناك دول عظمى مهتمة بالأزمة، وبالتالي تعمل على ضرورة إحلال الأمن والأمان والسلام في ليبيا».

وأُعلن في ليبيا اليوم الجمعة، وقف فوري للعمليات القتالية وإطلاق النار في جميع الأراضي الليبية، وذلك في بيانين منفصلين من مجلس النواب وحكومة الوفاق في طرابلس، ودعا البرلمان في بيانه إلى طي صفحات الصراع والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، فيما دعت حكومة الوفاق إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس القادم.

وحظى وقف إطلاق النار في ليبيا بتأييد دولي واسع، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية واستعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا، فيما رحبت الأمم المتحدة والعديد من الدول بهذه الخطوة.