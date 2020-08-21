 «العثورة على إبر داخل الفراولة».. الشرطة الأسترالية تحقق في الواقعة - بوابة الشروق
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«العثورة على إبر داخل الفراولة».. الشرطة الأسترالية تحقق في الواقعة

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 5:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 5:11 ص

 ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة أن الشرطة في ولاية كوينزلاند الأسترالية تحقق في مزاعم العثور على إبر في فراولة تم شراؤها من سوبر ماركت كبير.

وادعى رجل أنه عثر على إبرتين في فراولة كان يقطعها من أجل غداء المدرسة لابنته.

وأبلغ الرجل سوبر ماركت وولوورثس بالقرب من بريزبين والذي اشترى منه السلتين يوم الأربعاء، وقام المتجر على الفور بإزالة جميع الفراولة من أرفف البيع.

وفي بيان للقناة السابعة الأسترالية، قالت وولوورثس إنها تساعد الشرطة. وقام المتجر بفحص جميع سلاته الأخرى ولكنه لم يعثر على إبر.

يشار إلى أنه في عام 2018 ، أصيبت أستراليا بتلوث بالإبر الموجودة داخل الفراولة المشتراة من متاجر السوبر ماركت بجميع أنحاء البلاد.

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