وفيات فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 250 ألفا

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تجاوز عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 250 ألفا يوم الخميس، مع استمرار تفشي الفيروس في المنطقة.



وتجاوزت القارة هذا المستوى بعدما سجلت البرازيل 1204 حالات وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.



وسجلت المنطقة أكثر من 3000 حالة وفاة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوع الماضي.

وأظهر إحصاء لرويترز أن عدد الإصابات اليومية يواصل الارتفاع في بيرو وكولومبيا والأرجنتين.

وتكافح البرازيل ثاني أكبر تفش للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث قتل الفيروس أكثر من 112 ألفا في أكبر دول أمريكا اللاتينية.