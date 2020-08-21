 وزارة المالية في تايوان تستأنف ضد قرار قضائي بشأن ملكية بنك - بوابة الشروق
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وزارة المالية في تايوان تستأنف ضد قرار قضائي بشأن ملكية بنك

تايوان
تايوان
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 6:50 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 6:50 م
أعربت وزارة المالية في تايوان في بيان على موقعها الالكتروني عن أسفها لقرار أصدرته المحكمة العليا في البلاد لصالح شركة "تايشين فاينانشيال هولدينج" في يتعلق بملكية مصرف "شانج هوا بنك"، وقالت إنها ستستأنف ضد القرار.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يقضي القرار الذي أصدرته المحكمة اليوم الجمعة بحق "تايشين فاينانشيال هولدينج" في تعيين اربعة أشخاص ضمن مجلس إدارة البنك، وبأنه يتعين على وزارة المالية الموافقة على هذه التعيينات.

وقالت الشركة إنها عقب تلقي نص الحكم ستطالب بالتشاور من أجل المسائل المتعلقة بالمتابعة، بهدف الحفاظ على حقوق المساهمين في البنك.

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