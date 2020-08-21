حكومة الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية

أعلنت ‏حكومة الوفاق الليبية، الوقف الفوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، صباح الجمعة.