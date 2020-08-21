 حكومة الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية - بوابة الشروق
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حكومة الوفاق الليبية تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية

الأزمة الليبية
الأزمة الليبية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 11:48 ص

أعلنت ‏حكومة الوفاق الليبية، الوقف الفوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، صباح الجمعة.


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