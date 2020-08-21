الجامعة العربية ترحب بالتزام حكومة الوفاق ومجلس النواب بوقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة، بإعلان فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بالالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات العسكرية في عموم الأراضي الليبية.



وقالت الجامعة العربية في بيان صحفي اليوم، إنها ترحب بالعمل على وضع ترتيبات متفق عليها حول الاستئناف الشامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط وإدارة عوائده لصالح جميع الليبيين، وطي صفحة الصراع والانقسام عبر مسيرة سلمية للوصول إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية.



وأعربت الجامعة في البيان عن أملها في أن "تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى إتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة".



وتابعت: "بشكل يحافظ على واستقلال وسيادة الدولة الليبية ووحدة أراضيها، وينهي التدخلات العسكرية الخارجية، ويقود إلى خروج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ويعالج التهديد الذي تمثله الجماعات والميليشيات المسلحة في البلاد".



وجددت الجامعة العربية التزامها "بدعم ومساندة أية جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد واستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بانتخابات رئاسية وتشريعية".



وقوبل إعلان السراج وصالح بالترحيب من جانب العديد من الدول الإقليمية والدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في عموم ليبيا والعودة إلى الحوار الأممي مع فتح عملية إنتاج النفط.