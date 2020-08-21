زيادة الطلب على علم بيلاروس القديم داخل ليتوانيا الجارة الداعمة للمعارضة

أظهرت ليتوانيا دعما للمعارضة في بيلاروس لا يقتصر فقط على الجانب السياسي وإنما شمل أيضا العلم المفضل للمعارضة في بيلاروس بعد الاتهامات القوية للرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتزوير الانتخابات الأخيرة في مينسك.



فقد تزايد بشدة الطلب داخل ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي والمجاورة لبيلاروس على العلم التاريخي لبيلاروس والذي يتميز بالألوان الأبيض والأحمر والأبيض.



وصار هذا العلم الذي ألغاه لوكاشينكو قبل حوالي ربع قرن رمزا للمعارضة في بيلاروس.



وقال مدير مصنع الأعلام في مدينة كاوناس الليتوانية اليوم الجمعة على بوابة "15 دقيقة. إل تي." الإلكترونية: "نبيع هذا العلم منذ بداية الأحداث في بيلاروس ، وهناك رغبة شديدة في شرائها، وهذا العلم التاريخي لبيلاروس هو أفضل منتج نبيعه حاليا".



وأشار مدير المصنع إلى أن هذا العلم يباع بالقطعة وبالجملة أيضا، كما قال ثلاثة آخرون من منتجي الأعلام في ليتوانيا إن هناك طلبيات أكثر وعائد ربح أكبر من بيع هذا العلم.



ونقلت البوابة عن أحد رؤساء الشركات قوله: "نحن نعمل ليلا ونهارا لإنتاج هذا العلم".