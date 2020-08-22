أمريكا والاتحاد الأوروبي يتفقان على خفض رسوم بعض المنتجات

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اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات، حسبما أعلن الشريكان التجاريان في بيان مشترك اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أن من شأن ذلك أن يعزز دخول السوق "لمئات الملايين من الدولارات" في شكل صادرات أمريكية وأوروبية.

وسيخفض الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات سرطان البحر الأمريكي الحي ومنتجاته المجمدة.

ووفقا للبيان، بلغت قيمة منتجات سرطان البحر أكثر من 94 مليون يورو (111 مليون دولار) في عام 2017.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتايزر والمفوض الأوروبي للتجارة فيل هوجان إننا "نهدف من هذه الحزمة من خفض الرسوم الجمركية أن تكون فقط بداية لعملية تؤدي إلى اتفاقيات إضافية تحقق تجارة متبادلة عبر الأطلسي تتمتع بحرية وعدالة أكبر".

وسيطبق الخفض مبدئيا لمدة خمس سنوات، على الرغم من أن المفوضية ستبدأ في جعل هذه التعديلات دائمة.

وفي المقابل، ستخفض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على مواد تبلغ قيمتها التجارية سنويا 127 مليون يورو.

وسوف يشمل ذلك مجموعة من المنتجات المحددة مثل بعض الوجبات الجاهزة، وقداحات السجائر، وأنواع محددة من الأواني الزجاجية.

ويبدأ خفض الرسوم الجمركية تلك بأثر رجعي اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري.