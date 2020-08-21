قنديل البحر من الكائنات المدهشة: بعيدا عن لسعتها المؤلمة التى قد تفسد على الإنسان متعة السباحة فى البحر، فإنها فى الواقع كائنات رخوية تتغير أشكالها بصورة مستمرة فى الماء. منها الشفاف هلامى المظهر، ومنها الملون بألوان بديعة، بل منها أيضا القادر على التوهج فى ظلمات الماء.



توصف بأنها لا فقاريات، بمعنى أن هيكلها لا يعتمد إطلاقا على العظام هى أيضا تفتقد القلب والعقل.



منها أنواع كثيرة متنوعة ومختلفة من أهمها قنديل البحر الأزرق الذى يمكن أن تظهر له مخالب طويلة وقت الإحساس بالخطر. من قناديل البحر ما يعيش فقط فى الأعماق لكنه منه أيضا يعيش قرب الشواطئ على السطح ذلك الذى يخشى الإنسان لسعته.



فى أغلب الأحيان تقتصر تداعيات لسعة قنديل البحر على ذلك الشعور المؤلم بالوخز الشديد الذى يعقب مهاجمة قنديل البحر لجلد الإنسان. يعقب اللسعة ظهور منطقة من الالتهاب قد تتزايد مع الوقت مع تورم للمنطقة المصابة. سرعان ما يتناقص وتنتهى الظاهرة خلال أربع وعشرين ساعة.



لكن الأمر قد لا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى تفاعل جلدى يشبه الحروق خاصة إذا لم يتم إسعاف المصاب بسرعة أو أن يتعرض للشمس وأشعتها.



عند لسعة القنديل يجب أن يعالج مكانها باستعمال المياه والملح (أيضا مياه البحر) ثم الخل أو عصير الليمون بصورة مستمرة لمدة دقائق إذ إن اللسعة قلوية التأثير تعادلها حموضة الخل والليمون.



خلال الساعات التالية يمكن استخدام كمادات المياه الباردة لتخفيف الألم مع مسكن مضاد للالتهاب مثل الايبوبروفين. إذا استمر الالتهاب والرغبة فى حك الجلد يجب استخدام مضادات الهستامين وكريم موضعى مضاد للالتهاب لتلطيف حدة الأعراض.