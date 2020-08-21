إيطاليا تسجل 947 إصابة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية منذ مايو الماضي

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء الجمعة، تسجيل 9 وفيات جديدة و947 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في استمرار لتصاعد وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس، حيث بلغت اليوم أعلى زيادة لها منذ 14 مايو الماضي.



ووفقا لما نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن التقرير الصادر اليوم، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و427 شخصا، أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة فتبلغ اليوم 16 ألفا و678 حالة، فيما ارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 204 آلاف و960 شخصا، بعد أن تماثل 274 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.



ووفقا لبيانات اليوم، وصل العدد التراكمي للذين أصيبوا بالفيروس، منذ انفجار الأزمة فبراير الماضي، إلى 257 ألفا و65 شخصا.