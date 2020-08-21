 نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور - بوابة الشروق
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نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

كتب- محمد المهم
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 11:50 ص

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم بسوق العبور وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 1.75 جنيه، إلى 3.6 جنيه.
البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه.
البصل من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 إلى 5.5 جنيه.
الفاصوليا من 11 جنيه إلى 17 جنيه .
الباذنجان البلدى من 0.5 جنيه إلى 2.5 جنيه.
الفلفل الرومي من 1.75 إلى 3.75 جنيه.
الفلفل الحامي من 1.5 إلى 3 جنيهات.
الخيار البلدي من 3 جنيه إلى 5 جنيهات.
البامية من 13 جنيه إلى 17 جنيه.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 10 جنيه إلى 16 جنيه.
الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.
التفاح المصرى من 10 جنيه إلى 16 جنيه.
مانجو بلدى من 5 جنيه إلى 10جنيهات.
البطيخ من 12 إلى 18 جنيه.
الخوخ المستورد بسعر 15 جنيه.


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