نشرة أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم بسوق العبور وفقا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 1.75 جنيه، إلى 3.6 جنيه.

البطاطس من 2 إلى 3.5 جنيه.

البصل من 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 إلى 5.5 جنيه.

الفاصوليا من 11 جنيه إلى 17 جنيه .

الباذنجان البلدى من 0.5 جنيه إلى 2.5 جنيه.

الفلفل الرومي من 1.75 إلى 3.75 جنيه.

الفلفل الحامي من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الخيار البلدي من 3 جنيه إلى 5 جنيهات.

البامية من 13 جنيه إلى 17 جنيه.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال الصيفي من 10 جنيه إلى 16 جنيه.

الليمون البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.

عنب بناتى أصفر من 4 إلى 6 جنيهات.

التفاح المصرى من 10 جنيه إلى 16 جنيه.

مانجو بلدى من 5 جنيه إلى 10جنيهات.

البطيخ من 12 إلى 18 جنيه.

الخوخ المستورد بسعر 15 جنيه.