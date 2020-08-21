البنوك البريطانية تتفوق على الأوروبية والأمريكية فى توظيف النساء

تفوقت البنوك البريطانية على باقى بنوك العالم بما فيها أمريكا وباقى الدول الأوروبية، فى تحقيق المساواة الجندرية، عبر صعود كبير وملحوظ فى تعيين مزيد من النساء فى عضوية مجلس الإدارات.

وكشفت دراسة حديثة، عن أن هناك زيادة من تعيين النساء فى البنوك فى عضوية مجلس الإدارة فى بريطانيا بنسبة 9% منذ عام 2015 مقارنة بزيادة لا تتجاوز 2% فى باقى أوروبا.

وبهذه الزيادة الكبيرة، باتت النساء تمثلن 37% من أعضاء مجلس إدارة البنوك البريطانية، مقارنة بنسبة 33% فى أمريكا و35% فى باقى دول أوروبا.

وقالت الدراسة التى قامت بها مجموعة ريكرومنت كونسنتالسى نيو سترييت، بعنوان «التنوع الجندرى بالبنوك» والتى أجرتها على 50 من أكبر بنوك العالم، خلال 5 سنوات، ونشره موقع «بيرسونيل توداى»: إن نسبة وجود النساء فى عضوية مجلس إدارة البنوك البريطانية فى عام 2015 كانت محدودة ولا تتجاوز 28%، وتأتى فى مرتبة متخلفة عن باقى الدول الأوروبية التى كان أعضاء مجلس إدارة بنوكها من النساء تصل إلى 33%.

وعلق أندرو ماكلنتى، مدير المجموعة التى أجرت الدراسة على نتائجها قائلا: «البنوك التى تسعى إلى تحقيق التوازن الجندرى فى مجالس إدارتها بتعيين مزيد من النساء لا تستهدف مجرد تحقيق هدف اجتماعى ولكنها تبحث عن ميزات تنافسية».

وأضاف «هناك مؤشرات تؤكد على أن التوازن الجندرى فى مجلس الإدارة يقود لتنوع الأفكار وهو ما ينعكس على اتخاذ قرارات أفضل تزيد المميزات والمنافع المرجوة وترفع من مستوى الأداء».

وأشارت الدراسة إلى أنه ببساطة كان زيادة تمثيل النساء فى مجالس الإدارة ومستويات الإدارة العليا، يعد جزءا من حل مشاكل الأداء فى البنوك البريطانية التى كانت تعمل على تحقيق الشمول والتضمين الوظيفى وتوفير أماكن عمل أرحب للجميع على اختلاف نوعهم.

وأكدت أن البنوك التى وضعت عراقيل أمام وجود المرأة فى الإدارة العليا، ولم تسع إلى علاج مشكلة اضطرارها للانقطاع عن العمل فى بعض الفترات، مثل إجازة الوضع ورعاية الطفل بعمل برامج تدريبية لاحقة عند عودتها، تعوضها عن تلك الفترة وتعيد دمجها فى منظومة العمل، خسرت ميزات وجودها فى الوظيفة.

وكانت بينت دراسة أخرى للمجموعة، أنه خلال فترة انتشار فيروس كورونا، حققت شركات مؤشر FTSE 350 التى تميز مجلس إدارتها بعدد أكبر من النساء، أداء أفضل من التى بها نساء أقل.