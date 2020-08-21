الفقر المدقع والدمار البيئي يضربان واحدة من أكثر المحميات تنوعا بيولوجيا على الكوكب

قال وزير البيئة في دولة مدغشقر، إن شبكة المناطق المحمية فشلت في تحسين حياة الناس، بما يمهد الطريق لإجراء إصلاح شامل لكيفية إدارة هذه المحميات الطبيعية.

وذكر الوزير في اجتماع في وقت سابق من هذا العام، أن الحفاظ على التنوع البيولوجي كان يتحقق من خلال نظام فاشل في المناطق المحمية طيلة 30 عاما.

وأضاف قائلا: "علينا تغيير النموذج والتحرك نحو نظام لا يستبعد البشر ولا يضع المجتمعات المحلية على الهامش يجب أن يكون الحل اجتماعيا بعمق"، بحسب موقع "مونجابي" لعلوم البيئة.

وأثار هذا الموقف إرباكًا للبعض في مجتمع الحفاظ على البيئة في مدغشقر، لأنه قد يعني إعادة توجيه جهود الوزارة في واحدة من أكثر بلدان الكوكب تنوعًا حيويًا.

في عام 2003، التزم رئيس مدغشقر آنذاك، مارك رافالومانانا، بمضاعفة امتداد شبكة المناطق المحمية 3 مرات، من أقل من 4.9 مليون إلى 14.8 مليون فدان.

واعتبر ذلك آنذاك عملا شاقا لبلد تعيش فيه أغلبية سكانه البالغ عددهم 26 مليون نسمة بأقل من 1.90 دولار في اليوم، فيما يعيش أكثر من نصفهم في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل كبير على الغابات في الحصول على الغذاء والوقود ومواد البناء.

وتضم شبكة المناطق المحمية في مدغشقر 144 متنزهًا، تدير منها وزارة البيئة والغابات بشكل مباشر 15 متنزهًا فقط، و46 منتزها تديره منظمة شبه حكومية تسمى حدائق مدغشقر الوطنية، فيما تطبق الإشراف المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع المحلية والأجنبية على حد سواء.

وتسعى وزارة البيئة إلى إعطاء الأولوية لتوفير الإمكانيات الاقتصادية للمناطق المحمية في مدغشقر، حيث يعمل العديد من مديري المناطق المحمية مع المجتمعات المحلية لتخفيف الضغط على الغابات والحياة البرية والنظم البيئية البحرية، وتساهم بعض هذه الجهود أيضًا في توفير سبل عيش الناس القائمة على اشياخة في مدغشقر.

ومن المتوقع أن تجري الوزارة جمع وتحليل المعلومات التي شاركها المديرون كخطوة أولى نحو تقييم أوسع المحميات، عبر لقاءات بين الوزارة وأصحاب المصلحة الذين يمثلون قطاعات مثل السياحة والتعليم والزراعة والصحة.

تقول ناني راتسيفاندريهامانانا، رئيسة الصندوق العالمي للطبيعة في مدغشقر: "بصفتنا منظمات غير حكومية هناك الكثير مما يمكننا القيام به ونحتاج إلى أن تضع الحكومة الإطار الصحيح لدعم الأنشطة التي نطورها مع المجتمع".

وأضافت أنها رأت تقييم أداء المناطق المحمية بمثابة خطوة من قبل الوزارة لتحقيق الاتساق في إدارة المناطق المحمية والمشاركة بنشاط أكبر فيها.