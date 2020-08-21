 تشيلي: إلقاء القبض على رجل شرطة سابق لتسببه في كف بصر محتج - بوابة الشروق
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تشيلي: إلقاء القبض على رجل شرطة سابق لتسببه في كف بصر محتج

تشيلي
تشيلي
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 10:09 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 10:09 م
قال ممثلو الادعاء في تشيلي إنه تم إلقاء القبض على ضابط شرطة سابق في البلاد اليوم الجمعة، بتهمة إطلاق الرصاص المطاطي على شاب؛ ما تسبب في كف بصره خلال الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة العام الماضي.

وأفادت محطة إذاعة "كوبراتيفا" بأن الليفتنانت كولونيل كلاوديو كريسبو أقيل من منصبه في يوليو.

وتسبب الرصاص المطاطي الذي أطلقه كريسبو في إصابة جوستافو جاتيكا، (21 عاما) بالعمى في نوفمبر، عندما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على الفقر وعدم المساواة.

واتهمت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات الأشخاص في عيونهم ولقي أكثر من 30 شخصا حتفهم.

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