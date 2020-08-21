طارق العشري يتعافى من الإصابة بكورونا ويحضر مواجهة المقاصة

تعافى طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي وأمين بسيوني، مدرب حراس المرمى بالإضافة لمخطط الأحمال من الإصابة بفيروس كورونا

وكان العشري، تعرض للإصابة بفيروس كورونا وبصحبته 16 عنصرًا من عناصر المصري البورسعيدي قبل أسبوعين، مما تسبب في تأجيل مباراتي الفريق أمام حرس الحدود والإسماعيلي في الدوري المصري.

وتقرر أن يحضر طارق العشري مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة، إلا أنه سيتواجد في المدرجات، تطبيقًا لعقوبة الإيقاف التي تعرض لها من اتحاد الكرة عندما كان مدربًا لحرس الحدود.

ويستعد المصري لخوض مباراته أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غد السبت، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري المصري.

يُذكر أن الثلاثي طارق العشري وأمين بسيوني وعبد الحليم، مخطط الأحمال قد خضعوا لفترة عزل منزلي في فيلا الأول بوادي النطرون.