أنقرة تُخطط لفصل العاملين الأجانب في شركات الطيران قبل البدء بالأتراك

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أن تركيا طرحت مقترحات تُطالب شركات الطيران التابعة لها بتسريح الأجانب من الطيارين وطواقم الضيافة قبل فصل العاملين المحليين في الوقت الذي تحطم فيه أزمة فيروس كورونا الطلب على السفر وتدمر الوظائف.

وبعثت المديرية العامة للطيران المدني في أنقرة خطابا إلى 10 شركات طيران من بينها شركة الخطوط الجوية التركية لاستطلاع آرائهم بشأن الخطة، وفقا لنسخة من الخطاب اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي حملة حصر الوظائف في هذه الشركات على الأتراك بينما تشطب شركات الطيران في جميع أنحاء العالم عشرات الآلاف من الوظائف وسط ركود في الرحلات الجوية من المتوقع أن يستمر لسنوات.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني في الخطاب إن شركات الطيران التركية وظفت أعدادا كبيرة من المغتربين من قبل وسط ازدهار السفر، حيث وصلت نسبة المغتربين بين الطواقم إلى 11%.

وتتعرض الحكومة أيضا لضغوط من النقابات التي تكثف حملة لتوظف شركات الطيران المزيد من الموظفين الأتراك، حيث أدت الجائحة إلى اقتراب البطالة على المستوى الوطني إلى ما يقرب من 13 %، طبقا لأحدث البيانات.

وأبلغت نقابة موظفي الطيران (هافا- سين)، التي تضم 1500 عضو من شركات الطيران، للمديرية العامة للطيران المدني في 29 مايو: "إذا لزم الأمر، يجب تقليل تعيين الموظفين الأجانب وحماية الموظفين المحليين ورواتبهم"، وفقا للوكالة الأمريكية.

ومطلع يونيو الماضي، استأنفت شركة الخطوط الجوية التركية الرحلات الدولية بعد توقف لأكثر من شهرين، نتيجة تدابير الوقاية من وباء كورونا.

وأمس أعلنت وزارة الصحة التركية، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 254 ألفا و520، إثر تشخيص 1412 إصابة جديدة، بينما يُحذّر خبراء الصحة من موجة ثانية للوباء إثر فشل الإجراءات الحكومية.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 6 آلاف و58، عقب تسجيل 19 حالة وفاة.