بيانات تظهر توقف تعافي الطلب على الوقود في بريطانيا

بلغ متوسط مبيعات الوقود في المملكة المتحدة 15 ألفا و450 لترا لكل محطة وقود خلال الأسبوع حتى 16 آب/أغسطس، وفقا لحسابات وكالة بلومبرج للأنباء استنادا إلى بيانات حكومية.

ولم يشهد الموقف تغيرا مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي كان شهد أول تراجع في الطلب منذ نيسان/أبريل.

ومازالت المبيعات أقل من مستوى ما قبل الإغلاق، بنسبة 13 % .

ووصلت المبيعات يوم 16 آب/أغسطس إلى 11 ألفا و667 لترا لكل محطة وقود، وهو أقل رقم مبيعات ليوم واحد منذ 26 تموز/يوليو الماضي.

وقالت الحكومة: "توقف الاتجاه التصاعدي منذ منتصف نيسان/إبريل".