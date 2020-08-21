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بيانات تظهر توقف تعافي الطلب على الوقود في بريطانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 11:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 11:06 ص

بلغ متوسط مبيعات الوقود في المملكة المتحدة 15 ألفا و450 لترا لكل محطة وقود خلال الأسبوع حتى 16 آب/أغسطس، وفقا لحسابات وكالة بلومبرج للأنباء استنادا إلى بيانات حكومية.

ولم يشهد الموقف تغيرا مقارنة بالأسبوع الماضي، الذي كان شهد أول تراجع في الطلب منذ نيسان/أبريل.

ومازالت المبيعات أقل من مستوى ما قبل الإغلاق، بنسبة 13 % .

ووصلت المبيعات يوم 16 آب/أغسطس إلى 11 ألفا و667 لترا لكل محطة وقود، وهو أقل رقم مبيعات ليوم واحد منذ 26 تموز/يوليو الماضي.

وقالت الحكومة: "توقف الاتجاه التصاعدي منذ منتصف نيسان/إبريل".

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