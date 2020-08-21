 شيخ الأزهر عن وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة على طريق السلام - بوابة الشروق
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شيخ الأزهر عن وقف إطلاق النار في ليبيا: خطوة مهمة على طريق السلام

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب - أحمد بدراوى:
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 9:14 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 9:14 م

رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقراري وقف إطلاق النار في ليبيا، واللذان صدرا عبر بيانين منفصلين من قبل مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس.

وقال شيخ الأزهر عبر تدوينة له على موقعيّ التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، «وقف إطلاق النار في ليبيا بداية مبشرة لاستقرار الأوضاع، وخطوة مهمة على طريق السلام في هذا البلد الشقيق الذي عانى كثيرًا من آثار الفرقة والانقسام والتدخلات، كل الدعم لهذا الاتفاق الذي يستهدف إعلاء مصلحة ليبيا واستقلالها ووحدتها الوطنية».

وأعلنت حكومة الوفاق في طرابلس، اليوم الجمعة، وقف كافة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس «بناء الوطن وضمان استقراره».

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