تقدمت الولايات المتحدة بطلب رسمي للأمم المتحدة، لتفعيل إعادة فرض العقوبات على إيران، فيما يسمى بآلية "سناب باك"، وجاء ذلك بعد رفض الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، طلباً أمريكياً بتمديد حظر فرض السلاح على طهران، والذي من المفترض أن ينتهي في 18 من أكتوبر المقبل.

وتأتي الخطوة الأمريكية ضمن سلسلة طويلة من المناوشات مع طهران، والتي كانت على رأس أولويات الرئيس الأمريكي، وامتدت منذ حملته الرئاسية وطوال فترة ولايته، وشهدت انسحاباً من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2018، والذي تلاه سلسلة من العقوبات الاقتصادية، وجاءت الخطوة الكبيرة بإقدام الولايات المتحدة على التخلص من قاسم سليماني قائد «فيلق القدس»، في عملية عسكرية في يناير الماضي.

وفي السطور التالية نقدم أبرز المعلومات حول «الخطوة الأمريكية» وخلفيتها..

ما هو الـ« السناب باك» ؟

هو مصطلح إنجليزي، يشير لعودة العقوبات لسابق عهدها، قبل «الاتفاق النووي» الذي شمل إيران لجانب الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الصين ، روسيا ، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، وألمانيا)، ووقع بفيينا 2015 وصدّق عليه مجلس الأمن كمشروع قرار ملزم للدول الموقعة.

ورغم أن الولايات المتحدة أعلنت انسحاباً أحاديا من هذا الاتفاق في مايو 2018، وأعادت فرضت عقوبات من جهتها، إلا أنها تتمسك بتلك الثغرة من الاتفاق، والذي سبق لإدارة أوباما أن تفاخرت به، وعدّته ضماناً أكيداً للمصالح الأمريكية.

ماذا يلى تلك الخطوة؟

بعد أن تقدم الولايات المتحدة بشكواها الرسمية لمجلس الأمن الدولي، بشأن خرق إيران لبنود أساسية من الاتفاقية، سيكون على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوماً على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وإذا لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائياً، وفقا لما أشارت إليه شبكة "رويترز".

ما العقوبات التي ستعود؟

من شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة، أن تُلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات، كما سيتم حض الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.

ما موقف الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق ؟

تسيطر حالة الرفض تجاه الخطوة الأمريكية من الدول الموقعة على الاتفاق، فقد اعتبرت الصين وروسيا أن تلك الخطوة ستحدث فوضى داخل مجلس الأمن، وأنه لا يوجد أي حق أو مبرر لذلك، وفقاً لتصريحات نشرتها صحيفة" الشرق الأوسط" اللندنيدة.

ولم يختلف موقف شركاء أمريكا الأوروبيين؛ إذ قالت باريس ولندن وبرلين في بيان مشترك إنّ "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تشير إلى أنّ الولايات المتّحدة لم تَعد مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحابها من الاتفاقية في 2018، وبالتالي لا يمكنها أن تدعم هذه المبادرة التي تتعارض مع جهودنا الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة المشتركة".

ليأتي رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي بنيويورك، "لا توجد دولة سوى الولايات المتحدة امتلكت الشجاعة والقناعة لتقديم مشروع قرار، لكنّهم (الأوروبيين) بدلاً من ذلك اختاروا الانحياز لطهران".

هل ستعرقل وجهة النظر الأوروبية مسار الولايات المتحدة لمد حظر السلاح؟

من الواضح أن هناك فرصة أمريكية جيدة في إكمال خطتها رغم الرفض الأوروبي، إذ أن مجموعة الدول الأوروبية ملزمة بقرار بحظر السلاح على إيران، يمتد أجله حتى عام 2023، وهو ما يمثل متسع من الوقت تستطيع واشنطن في مساع لإقناع حلفائها بالانضمام إليها.

ما هي الخروقات التي ارتكبتها إيران بعد توقيع الاتفاق؟

رغم أن كافة التقارير الصادرة قبل الانسحاب الأمريكي، من الجهات الملزمة بمراقبة الاتفاق والتزام طهران به، أكدت أن كافة البنود بشأن ضمان سلمية البرنامج النووي من خلال ضمان الحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم بـ3.67، وتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في المفاعلات النووية.

لكن الرئيس ترامب كان يكرر دوماً أن إيران تخفي خلف ذلك اختراقات واسعة تهدد السلام العالمي، ليعلن انسحاب بلاده أحاديا ويعيد العقوبات.

وبعد ما يقارب العام بعد الانسحاب الأمريكي، أعلنت طهران أنها بالفعل قد أقدمت على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، رداً على العقوبات الأمريكية.

وآخر الخطوات الإيرانية، كانت أمس الخميس، عندما أعلن وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي، تصنيع صاروخين باليستيين يزيد مداها عن 1000 كيلو متر، وأطلق على أحدهما اسم قاسم سليماني والآخر أبو مهدي المهندس، وهما قياديين فيلق القدس واللذان قتلا في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.