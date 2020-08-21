رئيس الوزراء الإيطالي يرحب بالاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار

رحب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بالدعوات التي أطلقها، اليوم، المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا لوقف اطلاق النار في البلاد.



وقال كونتي، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يمثل خطوة مهمة لإعادة إطلاق العملية السياسية التي تدعم استقرار البلاد ورفاهية السكان".



وأصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، بيانين، اليوم الجمعة، أعلنا فيهما وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.



وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية عن ترحيبها ببيانات المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق ومجلس النواب، بشأن وقف إطلاق النار فى ليبيا.



وأكدت الوزارة، فى بيان، دعم إيطاليا المتواصل وبشكل فعال لجهود الأمم المتحدة فى إطار عملية برلين مع شركائها الرئيسيين فى الاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أن إيطاليا ستواصل لعب دورها النشط فى تسهيل التوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية.



كما حثت الخارجية الإيطالية، جميع الأطراف المعنية على المتابعة السريعة والفعالة للمسار المحدد فى البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق وعن مجلس النواب.