محامون: الرئيس الموريتاني السابق يتعرض لتصفية سياسية ممنهجة

قال محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المسجون منذ يوم الاثنين بتهم فساد، إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية واستهداف ممنهج حول فترة حكمه، وإن لا علاقة لما يجري معه بتطبيق القانون أو العدالة أو الانصاف وحماية الحقوق.

وأوضح المحامي محمدن ولد إشدو، في مؤتمر صحفي لهيئة الدفاع، عقدته مساء اليوم الخميس بنواكشوط، أن المحامين التقوا بالرئيس السابق وأنه لا زال يرفض الرد على أسئلة الشرطة، متمسكا بحصانته الدستورية، وأن اعتقاله جاء لمنعه من عقد مؤتمرًا صحفيًا كان سيتناول فيه ما سماها المؤامرة التي يتعرض لها.

وأضاف ولد إشدو أن الرئيس السابق يتعرض لتعذيب نفسي، جراء وضعه في غرفة ضيقة لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والسلامة، وأنه لا يستطيع النوم بسبب الإزعاج المستمر من قبل عناصر الشرطة.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في شبهات فساد قالت إنها ترقى لجرائم، بعد أن كشفها تقرير لجنة برلمانية حول صفقات تم إبرامها في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز.