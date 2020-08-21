مصرع تسعة في حريق بمحطة كهرومائية جنوبي الهند

قال مسؤولون في الهند اليوم الجمعة إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في اشتعال حريق في محطة للطاقة الكهرومائية في جنوب البلاد.



واندلع الحريق مساء أمس الخميس، والذي بسببه علق الكثير من العمال بمحطة الطاقة التي تديرها شركة الكهرباء التابعة لحكومة ولاية تيلانجانا، بالقرب من سد سريسيلام.



وقال إل. شارمان الرئيس الإداري المحلي إن "معظم العمال نجحوا في الفرار والنجاة بأنفسهم من الحريق أو تم إنقاذهم. وعلق تسعة أشخاص، حيث تم استخراج جثثهم اليوم (الجمعة)".



ووصف رئيس وزراء تيلانجانا كالفاكونتلا تشاندراسيخار راو الحادث بالمأساة، وقال إنه على الرغم من كل الجهود، لم يكن بالإمكان إنقاذ أولئك العالقين. وأمر راو بفتح تحقيق في سبب الحادث.