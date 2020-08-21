كولومبيا تسعى لتسلم قائد قوات شبه عسكرية من الولايات المتحدة

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اليوم الخميس إن كولومبيا تسعى لتسلم قائد القوات شبه العسكرية السابق سالفاتور مانكوسو في محاولة لمنع الولايات المتحدة من ترحيله إلى إيطاليا.

وأكمل مانكوسو، المرتبط بأكثر من 1500 حالة قتل أو اختفاء قسري في كولومبيا، عقوبة السجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات.

وقال دوكي عبر تويتر:"سالفاتور مانكوسو يواجه جرائم خطيرة معلقة أمام القضاء الكولومبي".

لكن محامي مانكوسو يسعى لترحيله إلى إيطاليا، حيث أنه مواطن أيطالي أيضا، بحجة أنه يمكن أن يُقتل في كولومبيا.

وكان الرجل البالغ من العمر 56 عامًا أحد القادة الرئيسيين لقوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا، وهي مجموعة شبه عسكرية متهمة بارتكاب آلاف الجرائم خلال النزاع المسلح في كولومبيا الذي استمر لعقود.

وكان قد تم إنشاء مثل هذه الجماعات اليمينية المتطرفة في البداية للدفاع عن ملاك الأراضي ضد رجال حرب العصابات اليساريين، وانخرطت فيما بعد في تهريب المخدرات.

وقالت هيومن رايتس ووتش مؤخرا إن كولومبيا لم تفعل الكثير حتى الآن لتسلم مانكوسو.

ويربط بعض المراقبين عدم الفعالية بالمخاوف المزعومة من أن يقوم مانكوسو بالكشف عن تورط سياسيين وضباط في الجيش في جرائم الجماعات شبه العسكرية.

وأفادت إذاعة كاراكول يوم الخميس بأنه يجري الآن إعداد مذكرة توقيف جديدة ضد مانكوسو بهدف تسليمه إلى كولومبيا.

وقال دوكي إنه إذا تم ترحيل مانكوسو إلى إيطاليا، فسوف تسعى كولومبيا لتحقيق العدالة من خلال المحاكم الدولية.

ووقعت كولومبيا على اتفاق سلام مع حركة فارك المتمردة في عام 2016، لكن لا تزال تنشط هناك مجموعات حرب العصابات الأخرى والجماعات شبه العسكرية والإجرامية.

وتسبب الصراع المسلح في كولومبيا في مقتل أكثر من 260 ألف شخص منذ عام 1958 ، وفقًا للمركز الوطني للذاكرة التاريخية الحكومي.