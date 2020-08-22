تجميد مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لأجل غير مسمى

أعلنت وساطة دولة جنوب السودان، تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى أجل غير مسمى.

وجاء في بيان صدر اليوم الجمعة "أعلن رئيس فريق الوساطة توت قلواك، في مؤتمر صحفي عقده في جوبا، تجميد التفاوض بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف: "سيتم التشاور بين فريق الوساطة، وقيادة الحركة بشأن استئناف المفاوضات لاحقا"، دون ذكر سبب التجميد.

وأفاد بأن "وفد الحركة المفاوض سيظل موجودا في جوبا".

وأكد قلواك، وفق البيان، "استمرار التفاوض في كافة المسارات الأخرى بغية الوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان".

وفيما لم يذكر البيان سبب تجميد المفاوضات، فإن وفد الحركة الشعبية، انسحب أمس الخميس، من مفاوضات السلام في جوبا، احتجاجا على رئاسة محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوفد التفاوض.

وتتهم الحركة الشعبية، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني) برئاسة حميدتي، بالتورط في عمليات قتل مواطنين بولايات سودانية، وفق بيان سابق للحركة، وهو ما ينفيه الأخير.

والأربعاء، أعلنت الحركة الشعبية، في بيان، مقتل مواطن وإصابة آخر، في هجوم نفذته مليشيات مسلحة بولاية جنوب كردفان.

ومنذ يونيو 2011، تقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وفي ديسمبر الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية، اتفاقا للتفاوض بينهما تم تقسيمه إلى 3 محاور، تتمثل في القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.