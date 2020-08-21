حساب الأهلي: حافلة فريقنا مستعدة للانطلاق نحو ستاد القاهرة في الموعد المحدد

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نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر، صورة لحافلة الفريق التي ستنقل الفريق إلى ستاد القاهرة غدا السبت، لمواجهة الزمالك في الاسبوع 21 للدوري الممتاز.

وعلقت صفحة الأهلي على الصورة: "حافلة فريقنا مستعدة للإنطلاق نحو استاد القاهرة و الوصول في موعدها المحدد".

وكانت حافلة نادي الزمالك قد منعت الفريق من الوصول إلى ستاد القاهرة في مباراة الدور الاول والتي كان ينتظرها لاعبو الفريق الأحمر لتحقيق الفوز بسبب تتويج الزمالك بلقب السوبر المحلي في الامارات قبلها باسبوع.

والقت صورة حافلة الأهلي اعجاب الكثير من المتابعين قبل القمة 120 المنتظرة غدا السبت.