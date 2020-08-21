تداول 12 سفينة للبضائع والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 4 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، ووصل عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20560 طنًا، تشمل 2900 طن فوسفات، و3915 طن داي أمونيوم، و12918 طن يوريا، و827 طن نشارة خشب، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14562 طنًا، تشمل 605 أطنان أبلاكاش، و1973 طن خشب زان، و684 طن حديد، و11300 طن ذرة.

‎وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 252 حاوية مكافئة، تشمل فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب وإسبانيا، وأستراليا وأمريكا وهولندا وألمانيا وبنجلاديش وإيطاليا.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67483 طنًا، كما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33172 طنًا.