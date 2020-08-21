الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الجمعة إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 20 أغسطس آب، مقارنة مع سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الخامس على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية. ولم يتم أيضا تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين أيضا 23 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض عليها ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 20 أغسطس آب 84917 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.