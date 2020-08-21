الخارجية الألمانية تؤكد على الالتزام بالهدنة في ليبيا

أكدت الخارجية الألمانية اليوم الجمعة، ضرورة الالتزام بالهدنة في ليبيا بعد الإعلان عنها بصورة فورية من جانب طرفي الصراع اليوم.



وقالت متحدثة باسم الوزارة اليوم في برلين: "نأمل وننتظر أن تتمكن جميع الأطراف الليبية الآن من التوافق بشأن هذه الخطوة البناءة وأن تتم مواصلة السير على الطريق البناء ما أمكن".



وأضافت المتحدثة أنه لم تتم الإحاطة بعد بجميع التفاصيل، "إلا أنه بعد كل ما سمعناه في هذه اللحظات يمكن أن تكون هذه خطوة هامة نحو تحقيق السلم ومواصلة حل الصراع الليبي أيضا في ضوء اتفاق برلين".



وكانت حكومة الوفاق في طرابلس أعلنت هدنة فورية في الصراع الداخلي في ليبيا، وقال فايز السراج إن قوات الوفاق تلقت التعليمات بوقف جميع العمليات القتالية في جميع أرجاء ليبيا.



كذلك أعلن عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، عن وقف إطلاق نار فوري من الجانب الآخر.



وكانت ألمانيا ساهمت بدور الوساطة في الصراع الليبي من خلال تنظيم قمة برلين بشأن ليبيا التي عقدت في يناير الماضي.



وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حذر قبل أسبوع خلال زيارة مفاجئة إلى طرابلس من اشتعال جديد للمعارك في ليبيا.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن الحكومة في برلين تدعم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في مساعيها من إجل إحلال السلام هناك.