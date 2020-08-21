أمر ملكي سعودي بإعفاء مسؤولين في مشروعات سياحية بتهم الفساد

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الجمعة، بصدور أمر ملكي بإعفاء عدد من المسؤولين في مشاريع سياحية، منها مشاريع العلا، والبحر الأحمر العملاقة، للاشتباه في تسهيلهم تعديات على أراضي الدولة فيها.

وذكرت الوكالة أن التحقيقات تركز على معرفة تسهيل المسؤولين التعديات على أراض خاصة بتلك المشاريع، ومن بين الذين شملهم قرار الإعفاء محافظا مدينتي أملج والوجه الساحليتين في شمال المملكة، ومدير عام حرس الحدود في المملكة، إلى جانب مسؤولين في وزارة الداخلية وهيئات حكومية أخرى.

وتحقق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع المسؤولين حول دورهم في التعديات على أكثر من 5 آلاف قطعة من أراضي مشروع البحر الأحمر، وعشرات القطع في مشروع مدينة العلا التاريخية، وكذلك مشروع السودة، في مدينة أبها بجنوب غرب المملكة.

وقالت الوكالة إن التحقيقات تركز على "التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أو شركة البحر الأحمر، أو شركة تطوير السودة، لأن هذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئياً، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ولأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين".