زوجان بريطانيان أغرقتهما الديون بسبب كورونا: نتضور جوعا

بعد أن تعرضت شركتهما لخسائر فادحة، نتيجة فيروس كورونا المستجد، أصبح الزوجان البريطانيان توني (52 عامًا) وكلير(45 عامًا) غارقين في الديون وعلى شفى حفرة من التضور جوعا.

وغرق الزوجان في ديون متصاعدة بقيمة 12 ألف جنيه إسترليني، ويخشيان الفقر بعد عدم حصولهما على مساعدة مالية من الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا.

يقول الزوجان إنهما لم يكونا مؤهلين للحصول على مساعدات فيروس كورونا، التي تم إعدادها لمساعدة الأشخاص المحتاجين في المملكة المتحدة.

لذلك اضطرا لعرض منزلهما في المزاد وبيع سيارتهما بعد معاناتهما من أجل العيش على الائتمان العالمي خلال الأشهر الخمسة الماضية، بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

يقول توني: "في كل صباح أستيقظ فيه لا أريد الاستمرار، لكن لا بد لي من ذلك لا أشعر أن هناك أي مخرج، وفقدنا أنا وزوجتي الكثير من الوزن حتى صرت لا أستطيع ارتداء خاتم زواجي".

"نحن جالسون نفكر هل سنتضور جوعا أم ماذا سيحدث لنا في النهاية، أصبحنا يائيسن على مدار الأشهر الخمسة الماضية".

كان توني مديرًا لشركة فردية تبيع ورق الحائط، قبل فرض تدابير الإغلاق: يقول: "لم أواجه أي شيء بهذه الصعوبة من قبل".

لم يتمكن توني من الحصول على منحة بموجب برنامج دعم الدخل لأصحاب الأعمال الحرة، من الحكومة، نظرًا لأنها شركة محدودة ولا يمكن أن يفرغ نفسه لأنه سيضطر إلى إغلاق شركته بالكامل.

ونتيجة كورونا لم تستقبل الشركة أي طلبات تجارية، حتى أثقلا بالديون حيث يكافحان لدفع فواتير الرهن العقاري وفواتير الخدمات وإطعام عائلاتهما وحيواناتهما الأليفة بدفع شهري قدره 590 جنيهًا إسترلينيًا.

يقول الزوجان إنهما غارقين في الديون، وسط أمل ضعيف في العثور على عمل حيث يتقدم الآلاف للوظائف التي كانت في السابق تجتذب فقط حفنة من المتقدمين.

قال توني: "لقد كان مخيفًا بما يكفي أن تعاني كلير من حالة صحية، في ظل امتلاء جميع المستشفيات بمرضى كورونا وتسخيرها لمكافحة الفيروس".

ويضيف الزوج: "وعدت المستشارة ريشي سوناك، وزير المالية، في الأصل بعدم ترك أي شخص خلف الركب، ولكن قيل لنا أن نقول وداعًا لأحبائنا، ثم علاوة على ذلك، الأمر كله يتطلب معركتنا حتى لا نستسلم، نحن أشخاص عملنا بجد من أجل الحياة التي نعيشها، ولكنا نشعر الأن بالتهميش تماما".