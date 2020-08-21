مورينيو: عدم فوز سان جيرمان بدوري الأبطال حتى الآن «فشل»

وصف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عدم فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، رغم الأموال التي انفقت على الفريق الفترة الماضية بـ«الفشل».

ونجح باريس سان جيرمان في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على لايبزيج في نصف النهائي 3-0، ليلاقي بايرن ميونيخ في النهائي في 23 أغسطس.

ونقل موقع «جول» العالمي، رد مورينيو على سؤال ما إذا كان سيعتبر موسم باريس سان جيرمان فاشلًا حال عدم تحقيقهم لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، حيث قال:" أعتقد أنه فشل عدم فوزهم بالبطولة الموسمين الماضيين، لأنهم استثمروا بشكل جنوني خلال الخمس أو الست سنوات الماضية، فقائمة أفضل اللاعبين الموجودة لديهم مذهلة".

وأضاف:" إلى أي عدد من المواسم تواجد تياجو سيلفا وماركينيوس، ثم اللاعبين الكبار أمثال إبراهيموفيتش، كافاني، نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان".

وأوضح:" بالطبع التتويج بالبطولة حلمهم، وللمرة الأولى يصلون لهذا النوع من المواقف، وفي مثل هذه المباريات يتألق هؤلاء اللاعبون، حتى لو كنت أعتقد أنهم كفريق ليسوا شيئًا من عالمنا، فهؤلاء اللاعبون من عالم أخر".

وأشار:" في هذه اللحظات عادة ما يتألقون، وأود أن أقول أن بايرن على الرغم من كونه فريقًا قويًا للغاية في ظل وجود بعض اللاعبين المميزين، عليهم التفكير في أن بإمكان سان جيرمان إيذائهم، وعليهم البدء للإعداد لهذه المباراة على فكرة أن بإمكان بايرن إيذاء سان جيرمان، ولكن كيف يمكن لباريس سان جيرمان أن يأذي بايرن ميونيخ".