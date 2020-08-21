التحقيق مع رئيس بوليفيا السابق لعلاقته مع فتاة قاصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقوم وزارة العدل البوليفية بالتحقيق مع الرئيس السابق ايفو موراليس بسبب اقامة علاقة مع شابة قاصر حسبما اعلنت وزارة العدل في بيان مساء الخميس.

واضافت الوزارة أنه يتردد أن الرئيس السابق اقام علاقة مع شابة تبلغ من العمر حاليا 19 عاما عندما كانت قاصر.

ويُتهم الرئيس السابق بإغواء قاصر والاتجار فى البشر.

واعلن نائب وزير الشفافية جيدو ميلجار عن شكوى ضد موراليس في القضية المزعومة حسبما ذكرت صحيفة لا رازون.

ونقلت الصحيفة عن ميلجار في مؤتمر صحفى "أُتخذ القرار بتقديم شكوى جنائية ضد ايفو موراليس".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية ان السيدة الشابة أكدت وجود العلاقة ،وقالت انها التقت بموراليس وهى في السادسة عشرة من عمرها لكنها اضافت أنهما لم يقيما علاقة حب إلا بعد وصولها للسن القانونية.

وكانت قد تداولت فى الأيام الأخيرة صور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للرئيس السابق والسيدة الشابة.

يذكر ان موراليس يعيش حاليا فى الأرجنتين ويتهمه مراقبو الانتخابات الدوليون بتزوير الانتخابات الرئاسية.