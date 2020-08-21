جمعية خيرية بالغردقة تتبنى علاج أحمد ضحية التنمر بكفر الشيخ

قال أشرف طلب، منسق عام لجنة شباب الأشراف بمدينة الغردقة، إن اللجنة مستعدة للتكفل بعلاج الطالب أحمد، ضحية التنمر الذي تم رفضه للقبول بكليه التربية الرياضية في كفر الشيخ، بحجه أن "شكله وحش"، مضيفًا أنه تم التواصل مع أحد أطباء التجميل بالقاهره والذي وافق على علاج الطالب.



كان الطالب أحمد حكى قصته على صفحته بموقع فيسبوك وقال: "أنا شكلي قبيح!! موقف حصلي النهارده وأنا بقدم كلية تربيه رياضية"، ثم تابع رواية قصته التي انتهت برفض الدكتور المختص باختبارات القدرات في كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بداعي "شكلك مينفعش"، وأوضح الطالب أن أجرى عملية في شفتيه وأنه سيجرى أخرى بعد 5 أشهر.