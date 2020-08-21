 إشبيلية يؤكد هيمنته ويتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه - بوابة الشروق
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إشبيلية يؤكد هيمنته ويتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه

علاء العزب
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 10:54 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 11:04 م

توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي، بعدما فاز على إنتر ميلان بنتيجة 3-2، في المباراة النهائي التي أقيمت على ملعب «راين إنريجي ستاديوم».

وبهذا الفوز استطاع إشبيلية تحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام 2006، 2007، 2013، 2014، 2015.


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