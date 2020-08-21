الرئاسة التونسية تنفي وجود مخطط لاغتيال الرئيس قيس سعيد

نفت دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة ، ما تم تداوله من أخبار حول مخطط لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد.

ووصفت رئاسة الجمهورية أن ما تم نشره من أخبار حول استهداف الرئيس سعيد "الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة"، وفقا لموقع إذاعة "موزاييك" التونسية.

كانت صحيفة الشروق التونسية قد ذكرت في عددها الصادر أمس، أن الرئيس التونسي تعرض لمحاولة تسميم، وفق المعلومات التي انفردت بها.

وكتبت الصحيفة في مانشيت صفحتها الأولى: "أسرار مخطط تسميم قيس سعيد". ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها) القول إن "التحقيقات متواصلة، وقد تكشف تورط سياسيين".

وأوضحت الصحيفة أن هناك من حاول أن يسمم الرئيس من خلال "مخبزة في البحيرة 2، التي تزود الرئاسة بالخبز وبعض المواد التموينية".

وتابعت أن عملية أمنية كشفت أن "رجل أعمال (لم تذكر اسمه) عرض 20 مليونا رشوة لعامل في المخبزة لتنفيذ الجريمة، إلا أنه رفض وكشف المخطط.