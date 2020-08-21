«الري»: إعداد مسودة أولية بنقاط الخلاف والتوافق حول سد النهضة

عُقد اليوم الجمعة 21 أغسطس اجتماع للجنة الفنية المصغرة المكونة من عضو فني وعضو قانوني من كل دولة من الدول الثلاث حيث تم إعداد مسودة أولية والتي تتضمن تجميع مقترحات الدول في مستند واحد يحدد نقاط الخلاف والتوافق بشأن سد النهضة.

وبحسب بيان لوزارة الموارد المائية والري، فقد تلى اجتماع اللجنة الفنية القانونية،

اجتماعا برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتابع: وتم التوافق بين الوزراء على الخطوات المستقبلية حيث تم الاتفاق على أن تبدأ اللجنة الفنية القانونية عملها اليوم وتستأنف أعمالها حتى يوم الجمعة الموافق 28 اغسطس 2020.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء الإجتماع الوزاري باشرت اللجنة الفنية والقانونية أعمالها للبدء في التفاوض حول المسودة الأولية المُعدة من الدول الثلاث في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر سعياً للوصل لاتفاق لملء وتشغيل سد النهضة، وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب إفريقيا بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يوم 28 أغسطس.

وأوضح البيان أن الاجتماع جاء بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 اغسطس 2020.