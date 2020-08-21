متحدث البرلمان الليبي: تحقيق مطالبنا جاء وفق تعهدات من المجتمع الدولي وخصوصا البعثة الأممية

متحدث البرلمان الليبي: سرت والجفرة ستكون مقرا لسلطة جديدة.. حمايتها بواسطة قوات نظامية

قال عبدالله بلحيق، المتحدث باسم البرلمان الليبي، إن هناك مساع دولية من أجل تحقيق المطالب التي تم الاتفاق عليها اليوم، منوهًا بأن رئيس البرلمان عقيلة صالح طالب بها خلال إعلان القاهرة.

وأضاف «بلحيق» في مداخلة هاتفية لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الجمعة، أن تحقيق المطالب جاء وفق تعهدات من المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد أن هذه التعهدات جاءت لإنهاء حالة الإنقسام داخل المجتمع الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة، مضيفًا أن منطقة سرت والجفرة ستكون مقرًا لسلطة جديدة في ليبيا؛ حمايتها بواسطة قوات نظامية.

وأشار إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة خفتر، طالب بوقف إطلاق النار منذ فترة طويلة، لكن الميليشيات الموجودة في ليبيا هي التي لم تلتزم، مؤكدًا أن الجيش الوطني ملتزم بكل تعهداته الدولية.

وأصدرت ‏حكومة الوفاق الليبية، بيانًا، اليوم الجمعة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كل الأراضي الليبية.