المالية: الرقم القومي يكفي للشراء من مبادرة «ما يغلاش عليك»

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و وزارة المالية،أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الدعم المخصص لهم في المبادرة من خلال تقديم بطاقات الرقم القومي فقط لمراكز البيع التي يريدون الشراء منها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.

وفي سياق متصل، فإن الموقع الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، يحتوي على السلع المشاركة في المبادرة ونسب الخصم عليها والأسعار قبل وبعد الخصم والشركات المنضمة للمبادرة، ومواصفات السلعة إن وجدت، كما يتضمن الموقع محتويات عن طريقة استفادة المستهلك من المبادرة، وأيضاً طريقة وشروط الحصول على تمويل من البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة، وتفاصيلها، وكيفية اشتراك التاجر أو المصنع في المبادرة، ويشمل محتوى الموقع أيضًا معلومات عن المبادرة ومنها فكرتها، وهدفها، والجهات الحكومية المشاركة فيها سواء رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارات المختلفة، والبنك المركزي.