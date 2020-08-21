ضرب زلزال بقوة 9ر6 درجة عمق بحر "باندا" في إندونيسيا جنوب جزيرة "سولاويسي" اليوم الجمعة، لكن لم يسبب أمواج مد عالية "تسونامي" ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

وقالت هيئة "الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفزياء" الإندونيسية إن الزلزال وقع على عمق 670 كيلومترا، ومركزه كان على بعد حوالي 340 كيلومترا من مدينة كينداري، عاصمة إقليم "سولاويسي" جنوب شرق البلاد.

وأضافت الهيئة أن زلزالا بقوة 7ر6 درجة ضرب أمس الأول الأربعاء جزيرة "سومطره" غرب إندونيسيا وبعد ذلك بست دقائق، ضرب زلزال بقوة 6ر6 درجة نفس المنطقة.

وحدوث الزلازل والثوران البركاني أمر شائع في إندونيسيا، التي تقع على "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة معروفة باضطرابات زلزالية وأنشطة بركانية.