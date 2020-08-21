بدء عمليات التخلص من أصول وايركارد ببيع فرعها في البرازيل

تمكن مدير تفليسة شركة وايركارد من إبرام اتفاق لإتمام أول بيع لوحدة تابعة للشركة التي تطاردها الفضائح منذ ظهور مؤشرات على عمليات احتيال ضخمة بالشركة الألمانية لخدمات الدفع الالكتروني.



وقال ميشائيل يافه في بيان اليوم الجمعة إنه سيتم الاستحواذ على "وايركارد البرازيل" من قبل وحدة تابعة لشركة "باجسيجورو ديجيتال" وهي شركة أخرى لخدمات الدفع الالكتروني، مدرجة في بورصة نيويورك، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على الاتفاق بشأن ذلك.



غير أن الصفقة لا تزال تنتظر موافقة الجهات الرقابية في البرازيل.



وذكر أن "من دواعي السرور بوجه خاص أن بيع وايركارد البرازيل هو أول نجاح فيما يتعلق ببيع الأصول، لأن شروط إطار العمل لإجراءات إفلاس وايركارد كانت ولا تزال صعبة للغاية".



وقال إن "عوائد البيع سوف يستفيد منها الدائنون"



وتشير تقارير أيضا إلى أن المفاوضات بشأن بيع وحدة وايركارد أمريكا الشمالية هي في مراحل متقدمة.



وجاء في البيان أن الوحدة البريطانية للشركة وهي وايركارد كارد سوليوشنز قد توصلت أيضا لاتفاق من حيث المبدأ مع شركة ريلزبنك تكنولوجي ليميتد لبيع شراكات محددة بشأن العملاء وأصول أخرى.