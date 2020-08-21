 الطيران التركي يقصف منطقة هاكورك في محافظة دهوك شمالي العراق - بوابة الشروق
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الطيران التركي يقصف منطقة هاكورك في محافظة دهوك شمالي العراق

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 5:21 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أغسطس 2020 - 5:21 م

أوردت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعه، أن الطيران التركي يقصف منطقة هاكورك في محافظة دهوك شمالي العراق.

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