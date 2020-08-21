واشنطن تعلن تعليق التعاون العسكري مع مالي بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا

أعلنت واشنطن تعليق التعاون العسكري مع مالي بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة

وكان قد تم اعتقال رئيس جمهورية مالي، ورئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، على يد المسلحين، بعد الإعلان عن حدوث تمرد في مالي، حيث حدث «تمرد وتبادل إطلاق نار» في مدينة كاتي وهي منطقة تمركز قوات تبعد عن العاصمة باماكو بنحو 15 كيلومترا.

يذكر أن عدة سفارات، من بينها سفارتي فرنسا وأستراليا، حذرت من اضطرابات في مالي، وأوصت مواطنيها بالبقاء في المنزل.

وأعلنت العديد من الدول رفضها للتمرد العسكري في مالي، في حين عبرت دولًا أخرى عن قلقها إزاء تلك التطورات.

وقرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية مالي على خلفية الانقلاب العسكري.

يشار إلى أن مالي الواقعة في غربي أفريقيا تواجه أزمة سياسية منذ شهور، كما أن بها عدة جماعات إرهابية نشطة.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة أممية في مالي وكذلك في بعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.