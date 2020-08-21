لوكاشينكو يرفض الحوار مع مجلس التنسيق بين قوى المعارضة في بيلاروس

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رفض رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إجراء حوار مع مجلس التنسيق المشكل من الحركة الديمقراطية الجديدة المعارضة في بيلاروس.

وقال لوكاشينكو أمام عمال مصنع للمنتجات الزراعية اليوم الجمعة: "لماذا نرقص على أنغام أي أحد؟ لقد قمنا بانتخابات، والآن دعونا نواصل حياتنا في هدوء".

وكان مجلس التنسيق المعارض أكد مرارا رغبته في إجراء حوار مع قيادة الدولة وسعى إلى التواصل المباشر معها.

ويقول المجلس إن هدفه هو تسليم السلطة بصورة سلمية بعد الاتهامات القوية للوكاشينكو بتزوير الانتخابات الرئاسية قبل أسبوعين تقريبا.

وترى المعارضة أن مرشحتها سفيتلانا تيخانوفسكايا هي الفائزة الفعلية في الانتخابات، إلا أن لوكاشينكو يتمسك بالسلطة قائلا إنه حصل على 80% من الأصوات.

ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات اندلعت احتجاجات عارمة وإضرابات شملت أرجاء البلاد، كما لم يعترف الاتحاد الأوروبي بنتيجة هذه الانتخابات.