مصرع 14 شخصا على الأقل إثر انقلاب قارب قبالة ساحل هايتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بأن 14 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب قارب شراعي قبالة هايتي.

وكان من بين الضحايا 10 نساء وطفلان، ونجا تسعة أشخاص من الحادث، بينما ظل ثلاثة في عداد المفقودين، وفقا لشبكة "هايتي برس" الإخبارية.

ووقع الحادث أمس الأربعاء بين "أوت فيجييه، وسانت لويس دو نورد" في الشمال الغربي للبلاد.

وعزت هيئة الشئون البحرية والملاحية في هايتي الحادث إلى الرياح القوية والأمواج، وإلى زيادة عدد ركاب القارب عن سعته المقررة.

وقال إريك بريفوست جونيور، مدير هيئة الشئون البحرية والملاحية، إن القبطان لم يكن لديه تصريح باستخدام القارب، مضيفا أن الشرطة تبحث عنه.

وكان الركاب من سكان جزيرة تورتوجا، عائدين من سوق في سانت- لويس دو نورد.

وكتب الرئيس جوفينيل مويس عبر موقع تويتر، أنه يشاطر أسر الضحايا آلامهم، وأن البحث جار عن الجثث أو الناجين.