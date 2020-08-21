أوساط اقتصادية ألمانية: النشاط التجاري مع أوروبا الشرقية يعود إلى مساره السليم

ترى أوساط اقتصادية ألمانية، أن النشاط التجاري مع أوروبا الشرقية قد عاد إلى المسار السليم، رغم وجود بعض الانتكاسات بسبب أزمة جائحة كورونا.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية الألمانية المختصة بالعلاقات مع أوروبا الشرقية، أوليفر هيرميس، إنه تم تجاوز أدنى مستوى من التراجع في النشاط التجاري، مضيفا أن التجارة مع الدول في وسط وشرق أوروبا تراجعت خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 6ر14% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وقال: "نحن متفائلون بأن نرى تأثير التعويض الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام".

تجدر الإشارة إلى أن بولندا هي أهم شريك تجاري لألمانيا في المنطقة.

وبحسب البيانات، تراجع التبادل التجاري الألماني-البولندي في النصف الأول من هذا العام بنسبة 4ر7%، وهناك في المقابل نسب أعلى من التراجع في ورادات ألمانيا من روسيا وكازاخستان وأذربيجان.

وأرجعت اللجنة هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مصادر الطاقة، وما ترتب عليه من انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز خلال الربع الثاني من هذا العام.

ووفقا للجنة، أدى تراجع التجارة الألمانية مع روسيا بنسبة 24% إلى 22 مليار يورو إلى أن تحتل روسيا المركز الرابع في قائمة النشاط التجاري بين ألمانيا وأوروبا الشرقية في النصف الأول من هذا العام، وذلك بعد بولندا والتشيك والمجر.

وأظهرت البيانات أن ألمانيا تداولت بضائع بقيمة 197 مليار يورو مع جميع الدول الـ 29 في اللجنة الشرقية، بتراجع قدره 34 مليار يورو عن النصف الأول من العام السابق. وبلغت حصة التجارة مع شرق أوروبا في إجمالي التجارة الخارجية الألمانية 5ر18%.