وكيل زراعة الغربية يتفقد الزراعات الصيفية بمركز المحلة الكبرى

تفقد علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الزراعات الصيفية بمركز المحلة الكبرى؛ للاطمئنان على حالتها بالتزامن مع الاستجابة لمطالب المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة بالقطن وخصوصا صنف جيزة 94، والذي يطالب المزارعين بتعميمه، حيث وصلت مساحته هذا العام إلى 8 آلاف و566 فدان.

وأوصى عبدالجواد، بضرورة اتباع التوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية، فضلا عن شن حملات مكبرة للعمل على تطهير المصارف الزراعية في المحافظة.

وأشار محمد الشريف مدير إدارة المحلة الكبرى، إلى أن محصول القطن هذا العام، يبشر بإنتاجية عالية، حيث إن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به لعدد من 46 لـ52 لوزة وذلك يشير لإنتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام.

وأشار إلى ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين، للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها طبقا لخطة وزارة الزراعة للمحاصيل الصيفية.

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة محصول الأرز والذرة الشامية، ووجه بأهمية متابعة محصول الأرز، حيث إن المنزرع وصل مساحته إلى 88 ألف و764 فدان والمنزرع من محصول الذرة الشامية 206 ألف و803 فدان.

وشدد على تكثيف الندوات الإرشادية الخاصة بعدم حرق القش، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم حصاد الأرز، وأهمية فحص الحقول واكتشاف الإصابات المرضية مبكرا وخاصة أمراض اللفحة والتبقع البنى، حيث إن هذه الأمراض تسبب فقد كبير فى المحصول النهائى تحت الظروف العادية ويزيد هذا التأثير فى الأراضى الضعيفة وذلك للإصناف القابلة للإصابة.